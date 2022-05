Bonden willen eind aan mensenrechtenschendingen zorgcentra: meer vega-opties op het menu Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 215 keer bekeken • bewaren

Vleesloos of plantaardig eten is ‘een mensenrecht’ en dat moet kunnen worden nageleefd, ook in verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en revalidatiecentra. Dat zeggen de Vegetariërsbond en de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV). Enkele duizenden vegetariërs en veganisten hebben petities ondertekend die de zorginstellingen en het ministerie oproepen werk te maken van vleesloze of plantaardige dieetopties. De bond is nu ook een meldpunt gestart.

NVV-voorzitter Emile Dingemans noemt tegenover Trouw veganisme een levensovertuiging. ‘Die moet behandeld worden zoals andere levensovertuigingen, net als religieuze overtuigingen.’ Dingemans wijst erop dat wanneer vegetariërs en veganisten in het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verzorgingstehuis belanden, zij niet langer de mogelijkheid hebben voor hun eigen eten te zorgen en dus afhankelijk zijn van wat de keuken biedt.

Actiz, de branchevereniging van de 2350 verpleeghuizen in Nederland, erkent dat veganistisch eten in veel gevallen niet tot de standaard menukeuzes hoort, maar dat er ‘wel overal in Nederland’ voor vegetarisch eten gekozen kan worden. De bonden horen van hun achterban echter een heel ander geluid. Iemand die kiest voor een vleesloze maaltijd, krijgt bijvoorbeeld alleen een bord aardappelen met groente: ‘Bewoners krijgen soms te horen dat het voor de keuken te moeilijk is om óók vegetarisch te koken.’

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat aan de krant weten dat zorginstellingen zelf over hun voedingsaanbod gaan. Of vegetarisch en veganistisch eten inderdaad een mensenrecht is waar de overheid dus op moet toezien, wordt door het ministerie nader uitgezocht.