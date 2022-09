Bonaire hard geraakt door klimaatcrisis, bewoners bereiden rechtszaak voor tegen de staat

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat een vijfde deel van het eiland aan het eind van deze eeuw dreigt te verdwijnen in zee. De extreme hittegolven nemen toe. Bewoners zullen daardoor veel vaker te maken krijgen met hittestress. Hoge temperaturen leiden niet alleen tot een grotere kans op overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten, maar ook tot de opmars van virussen als zika en knokkelkoorts (dengue).

Wetenschappers houden er rekening mee dat aan het eind van de eeuw al het koraal rond het eiland is verdwenen als gevolg van de klimaatcrisis. Nu zijn er nog 86 plaatsen waar toeristen duiken om het koraal te kunnen bewonderen. Als de uitstoot van broeikasgassen onverminderd doorgaat zullen er daar in 2050 nog maar 13 van over zijn.