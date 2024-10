Bomen absorberen nu minder CO2 en daar hielden veel klimaatmodellen onvoldoende rekening mee

Het is een verschijnsel waarmee in de meeste klimaatmodellen onvoldoende rekening is gehouden. Mochten de problemen doorzetten, dan kan dat betekenen dat de opwarming van de aarde sneller zal verlopen dan op dit moment wordt aangenomen.

“Volgens de modellen zullen zowel de sinks op land als de sinks in de oceanen kleiner worden als gevolg van klimaatverandering”, legt hoogleraar Andrew Watson uit aan The Guardian. “Maar de vraag is nu hoe snel dat gebeurt. Volgens de modellen gaat dat vrij traag gebeuren in de komende eeuw. Maar het kan ook een stuk sneller gaan.”