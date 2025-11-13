Bomaanslag bij activist tegen vliegtuigoverlast Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 377 keer bekeken • bewaren

Het debat over vliegtuighinder is woensdagavond gevaarlijk geëscaleerd. Bij VVD-wijkraadslid Dirk Breedveld in Rotterdam-Schiebroek ontplofte rond 22:30 uur een mortierbom in de tuin. Dat meldt Schipholwatch. Breedveld is een bekende criticus van Rotterdam The Hague Airport. Getuigen zagen hoe een auto stopte, een portier opening en de bom werd gegooid, waarna de daders met piepende banden wegreden.

Breedveld wordt al maanden online bedreigd door een voorstander van het vliegveld. Ook Joop-opiniemaker Alfred Blokhuizen, voorzitter van SchipholWatch en de Rotterdamse Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast, wordt door dezelfde persoon geïntimideerd. Drie weken geleden deed Blokhuizen aangifte van een cartoon met zijn beeltenis, een vuurbal en de tekst '3 2 1 boom'.

Schipholwatch schrijft:

De psychologische impact van de terreur is groot. “Natuurlijk schrik je je de pestpokken. Vooral mijn echtgenote is doodsbang”, aldus Blokhuizen. Na de aanslag kreeg hij gisternacht bezoek van de politie die hem allerlei veiligheidsinstructies gaf en vroeg waakzaam te blijven.

De timing is opmerkelijk: begin november boekten omwonenden een juridische overwinning toen de Raad van State oordeelde dat de overheid haast moet maken met het Luchthavenbesluit voor RTHA. De Maatschappelijke Raad Schiphol reageert geschokt: "Als dit inderdaad gerelateerd is aan het luchtvaartdossier, dan is het regelrechte terreur". Beide activisten staan inmiddels onder verscherpt politietoezicht.

Een woordvoerder van de politie kan nog niets over de achtergrond van de brandbom zeggen, behalve dat de recherche de uitspraken van Breedveld en Blokhuizen meeneemt in het onderzoek. Een verdachte is nog niet aangehouden.