Bolsonaro verstopte zich in Hongaarse ambassade na mislukte staatsgreep

De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro is naar de ambassade van Hongarije gevlucht nadat een onderzoek werd gestart naar een mislukte poging tot illegale machtsovername door zijn aanhangers. Dat heeft de New York Times onthuld , ondersteund met beelden van beveiligingscamera's.

De extreemrechtse leider nam in februari de benen toen twee van zijn medewerkers werden aangehouden op verdenking van de poging tot staatsgreep, die geïnspireerd leek door de - eveneens mislukte - poging van Trump-aanhangers om te verhinderen dat Biden president zou worden nadat hij Trump bij verkiezingen had verslagen. Aanhangers van Bolsonaro bestormden het parlement. Bolsonaro werd in 2022 verslagen door de linkse leider Lula, die al eerder president was. In het kader van het onderzoek moest hij zijn paspoort inleveren.