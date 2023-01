Bolsonaro laat in laatste maand extra groot deel Amazonewoud vernietigen

In december 2022 verdween er 2,5 keer zoveel bos in het Braziliaanse deel van het Amazonegebied als in dezelfde periode een jaar eerder. Uit satellietbeelden van het observatieprogramma DETER blijkt dat er in de laatste maand van het presidentschap van de rechts-radicale Jair Bolsonaro 218,4 vierkante kilometer bos is vernietigd.