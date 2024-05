Bolsonaro wil dat criminelen ‘als kakkerlakken’ sterven Actueel • 06-08-2019 • leestijd 2 minuten • 107 keer bekeken • bewaren

De uiterst rechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro pleit voor wetgeving waardoor agenten en burgers die vermeende criminelen neerschieten, zich geen zorgen hoeven te maken over vervolging. “Criminelen zullen sterven als kakkerlakken in de straten. En dat is hoe het zou moeten zijn”, aldus Bolsonaro in een interview

Volgens mensenrechtenactivisten zorgt Bolsonaro er nu al voor dat de politie meer geweld gebruikt en vaker naar de wapens grijpt. “Bolsonaro moedigt politiegeweld aan”, verklaart Ariel de Castro Alves, een advocaat en mensenrechtenactivist uit São Paulo, tegenover The Guardian

Alleen al in São Paulo kwamen er in de eerste zes maanden van dit jaar 414 mensen om het leven als gevolg van acties van de militaire politie. Dat is het hoogste aantal sinds 2003. In Rio de Janeiro schoot de politie in het eerste kwartaal 434 mensen neer – meer dan in welk jaar dan ook deze eeuw.

Arme wijken Op de Filipijnen heeft vergelijkbaar beleid van Bolsonaro’s geestverwant Rodrigo Duterte geleid tot veel agressiever politieoptreden. Agenten schieten verdachten vaak direct neer. Ze hoeven immers toch geen verantwoording af te leggen voor hun daden. Met name bewoners van arme wijken zijn de afgelopen jaren het slachtoffer geworden van de door Duterte ontketende oorlog tegen de drugs.