Bollenteelt ten dode opgeschreven als gevolg van de klimaatcrisis Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 1828 keer bekeken • Bewaren

Het ultieme Hollandse landschap van kleurrijke bollenvelden gaat definitief verdwijnen. Niet omdat mensen geen bloemen meer willen maar omdat de klimaatcrisis de bollenteelt onmogelijk maakt. Door de droogte ontstaat er een tekort aan zoet water. Om de dijken te beschermen moet dan zeewater toegelaten worden waardoor de grond verzilt. De tere bloemenplanten kunnen daar niet tegen. Het Hoogheemraadschap heeft eind vorige maand op het laatste moment afgezien van de noodzakelijke maatregel omdat er net op tijd regen viel.

De voor bollentelers rampzalige ontwikkeling, waardoor de bollenteelt over 20 jaar definitief ten einde komt, dient zich nu al aan. Terwijl de klimaatcrisis, die lang ontkend werd door vooral rechtse politici en opiniemakers, in feite nog maar net begonnen is. De Deltacommissie die de waterproblematiek onderzoekt constateert in een nieuw rapport dat de klimaatcrisis zich sneller ontvouwt dan voorzien met gevolgen die veel heviger en ingrijpender zijn dan voor mogelijk werd gehouden.

Trouw interviewde Deltacommissaris Co Verdaas, die namens de regering toeziet op de waterproblemen.

Verdaas heeft een harde boodschap. “Dit gaat mensen in hun bestaan raken.” Dan gaat het niet alleen om de bollenboeren, maar ook om andere landbouw; die zal moeten leren werken met land dat soms onderloopt. Burgers moeten ondergelopen kelders voor lief nemen en plant- en diersoorten zullen verdwijnen. Verdaas: “We zijn niet klaar voor de toekomst; we moeten echt aan de bak.”

Er is de komende kwart eeuw minstens 13 miljard nodig om de problemen het hoofd te bieden en al te grote waterrampen te voorkomen. Ook moet bijvoorbeeld bepaald gaan worden welke delen van het land in geval van nood prijsgegeven kunnen worden, want de extreme weersverschijnselen van de klimaatcrisis veroorzaken niet alleen watertekort maar ook watersnood.

In een eerder interview, met het AD, verklaarde de commissaris:

„Nu al hebben we te weinig geld om ons te wapenen tegen de stijgende zeespiegel. Dijken moeten hoger en we zullen meer moeten investeren in afvoer omdat water in de toekomst niet meer automatisch wegstroomt naar zee als die hoger komt te staan. En daar komen dus de kosten bij om ons te wapenen tegen droogte. Eerder hebben we berekend dat we in Nederland zo’n 2 procent van alles wat we met elkaar verdienen, moeten reserveren voor ons deltaprogramma. Nu is dat ongeveer 1 procent. Alleen al voor de dijken hebben we tot 2050 zo’n 13 miljard euro extra nodig. Maar zoals we een Navo-norm hebben voor onze veiligheid, is dit geld ook nodig om ons land en onze welvaart te beschermen.’’

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