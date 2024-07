Boetpredikers zijn de pest, niet mensen met overgewicht Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 96 keer bekeken • bewaren

Middel tegen obesitas maakt vermageren te gemakkelijk

Dit land wemelt van de boetpredikers. Zij zijn van het smalle pad naar het heil en niet van de brede weg vol verlokkingen die naar het eeuwige vuur leidt en vooral niet ergens anders uit mag komen. Dat is de diepste reden waarom het Zorginstituut Nederland adviseert het vermageringsmiddel Wegovy niet in het basispakket op te nemen.

Natuurlijk zegt het Zorginstituut dat niet zo. Het komt met andere argumenten: het is maatschappelijk niet te verantwoorden en het zou de zorgkosten met meer dan een miljard per jaar opjagen. Ook is nog niet duidelijk genoeg wat de effecten van dit medicijn op de lange termijn zijn. En misschien moeten mensen wel tot hun laatste snik Wegovy slikken. Tenslotte echter komt de aap uit de mouw. Komen dikke mensen er niet al te gemakkelijk van af als ze hun probleem met een medicijn kunnen oplossen? Uit een persbericht van het Zorginstituut:

“Gaan we een mogelijk hele grote groep mensen in Nederland levenslang dure medicatie geven, terwijl we nog veel niet weten over gepast gebruik van dit middel? En terwijl noodzakelijke maatregelen om de samenleving gezonder te maken uitblijven?” Volgens bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut kan de oplossing van het almaar groeiende obesitasprobleem niet alleen bij de zorg liggen. Overgewicht is een urgent vraagstuk en de komende jaren worden er nog meer obesitasmedicijnen verwacht. Daarom dringt het Zorginstituut aan op extra onderzoek naar de gezondheidseffecten van Wegovy® en roept de politiek op om een breder debat te voeren over de maatschappelijke aanpak van overgewicht en de inzet van zorg én van preventie¨.

Als je problemen hebt, zo luidt een decennia lang steeds breed gedragen overtuiging, dan zijn die je eigen schuld. Dikke mensen hebben geen last van obesitas. Het ontbreekt hen aan zelfbeheersing. Dat zit maar bitterballen te vreten, dat tast maar toe en eet gerechten met dikke sauzen, dat frituurt maar raak, dat zit hele avonden voor de TV te vreten, dat zuipt aan de lopende band, dat leeft op suikerhoudend snoep. Hele volksstammen kweken een vervet nageslacht op door dagelijks dit voorbeeld te geven. Bewegen, ho maar. Stappen dikke mensen op de fiets, dan is die elektrisch. Ze zitten de hele dag op hun gigantische reet.

En dan denken ze er met een tabletje af te komen. Zij zijn niet voor onze lol op de wereld. Zij moeten zich inspannen. In het zweet huns aanschijns zullen zij hun brood verdienen. Verlokkingen zijn er om aan voorbij te gaan. Lichaaamsoefeningen zijn verplicht in een samenleving die van haar burgers over het algemeen geen zware, calorieënvretende arbeid meer verwacht.

Wie overgewicht heeft, moet lijden. Met Wegovy kun je dat vermijden. En dat is de voornaamste reden waarom dit middel in ons land van boetpredikers niet mag. Dan kunnen mensen immers wegkomen met gedrag dat voornoemde boetpredikers veroordelen. Niet voor niets hoor je tegenstanders van Wegovy steeds zeggen dat het probleem bij de wortel moet worden aangepakt, geen medicijnen maar gedragsverandering: sporten, diëten, gezond eten, een ban op zout en suiker. Het mag niet gemakkelijk zijn. Mensen met obesitas moeten beseffen wat ze zich hebben aangedaan. Daarom past hen het smalle, rotsige, door doorns omgeven pad door de bergen naar het heil. Anders moeten ze maar aan zich zelf te gronde gaan.

Overgewicht kost de samenleving 79 miljard per jaar, alles bij elkaar opgeteld, van zorg tot en met werkverzuim want wie een te hoog BMI heeft is extra vatbaar voor tal van vaak chronische kwalen. Je zou dus kunnen stellen dat met een investering van een miljard per jaar een veelvoud van dat bedrag aan besparingen kan worden ingeboekt. Dat is op zich al reden genoeg om Wegovy in het basispakket op te nemen. Let wel: dan kun je het middel dus niet bij de drogist verkrijgen. Dan schrijven artsen het voor als ze op grond van hun vakkennis denken dat patiënten er baat bij hebben. Er wordt nu het schrikbeeld opgehangen van horden vrouwen die naar de dokter stormen voor een recept omdat ze op het strand in een nauwe bikini willen passen maar dan zegt zo'n dokter gewoon "nee". Daar zijn artsen voor: om op correcte wijze de combinatie van factoren te bepalen die het voorschrijven van een bepaald medicijn gewenst maken of niet. Hebben ze allemaal voor doorgeleerd.

Momenteel bestaat er net als aan zoveel andere medicijnen nog een tekort maar als dat eenmaal is opgeheven staat dat een brede toepassing niet langer in de weg.

De barrière wordt gevormd door de morele verontwaardiging. De medische en praktische mensen worden er met de haren bijgesleept. Boetpredikers zijn de pest voor de samenleving, niet de mensen met overgewicht.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij

