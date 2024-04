Boetes voor racistische Facebook-comments bij livestream Keti Koti herdenking Actueel • 11-07-2020 • leestijd 2 minuten • bewaren

© cc-foto: Merlijn Hoek https://flic.kr/p/R2bRq8

Twee volwassen mannen, van 41 en 49 jaar, zijn door de rechter tot geldboetes veroordeeld omdat ze beledigingen rondstrooiden op Facebook onder Keti Koti, de officiële herdenking van de afschaffing van de slavernij. De rechtbank concludeert ten aanzien van de 41-jarige

"De rechtbank is van oordeel dat dit zeer ernstige en onnodig grievende beledigingen zijn, met nu name nu deze zijn gedaan tijdens de livestream van een herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Uit de aangifte en de klacht aan de officier van justitie blijkt dan ook dat vele mensen hier aanstoot aan hebben genomen. De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij niet heeft nagedacht over de consequenties van het in het openbaar schrijven deze racistische opmerkingen, waarmee hij tevens in negatieve zin het beeld van een groep mensen heeft aangetast."

De verdachte, die tot ergernis van de rechtbank zijn daden tijdens de rechtszitting bagatelliseerde, is wegens groepsbelediging veroordeeld tot 400 euro of 8 dagen cel. Dat is minder hoog dan zou moeten maar de rechtbank weegt mee dat het lang geduurd heeft voor de zaak is behandeld. De beledigingen werden in 2017 geuit onder de livestream die werd verzorgd door NOS en AT5.

De andere dader, die excuses heeft aangeboden voor zijn racistische uitlatingen, werd veroordeeld tot een boete van 300 euro, waarvan 150 euro voorwaardelijk, of 3 dagen cel.

"De rechtbank is van oordeel dat dit een zeer ernstige en onnodig grievende uiting is, met nu name nu deze is gedaan in reactie op een livestream die waarschijnlijk bekeken werd door een breed publiek tijdens de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Uit de aangifte en de klacht aan de officier van justitie blijkt dan ook dat veel mensen hier aanstoot aan hebben genomen. De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij niet heeft nagedacht over de consequenties van het in het openbaar schrijven van deze racistisch getinte opmerking, waarmee hij tevens in negatieve zin het beeld van een groep mensen heeft aangetast."

De verdachte probeerde nog aan te voeren dat hij niet strafbaar was omdat hij de posting vanuit België geplaatst zou hebben maar daar ging de rechter niet in mee aangezien de “ten laste gelegde groepsbelediging in Nederland zijn uitwerking heeft gehad en dat de gevolgen daarvan in Nederland voelbaar zijn geweest”.