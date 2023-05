Boerin heeft lak aan dodenherdenking en laat omgekeerde vlaggen staan

Een rundveefokkerij in het Groningse Marum blijft ook op 4 mei vasthouden aan de omgekeerde vlag. Tientallen blauw-wit-rode vlaggen blijven staan op het erf, terwijl er vlakbij een monument is waar op donderdag wordt herdacht dat tijdens de oorlog 16 verzetsstrijders, onder wie een jongen van 13, zijn gefusilleerd. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden .

“We halen ze echt niet allemaal voor een dag weg”, verklaart boerin Van der Heide tegen de krant. “Voor ons is er nog geen vrijheid, laat staan blijheid. Ik denk dat de mensen die in oorlogen zijn omgekomen voor onze vrijheid zich omdraaien in hun graf als ze wisten wat er nu in Nederland met ons gebeurt.” Een buurman heeft zijn omgekeerde vlaggen inmiddels wel weggehaald. “De verkiezingen zijn geweest en het is deze week 4 mei”, zegt hij.