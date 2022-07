Boerenterreur gaat door, opnieuw asbest op snelwegen gedumpt

Opnieuw hebben boeren afgelopen nacht voor een ravage gezorgd op de snelweg, opnieuw hebben zij daarbij giftig afval gestort. Op veertien plekken op en langs de snelwegen werden hooibalen in brand gestoken en werd en er troep achtergelaten. Op de A1 bij Bathmen werd asbest gedumpt.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat er bij de branden geen materiaal met asbest in rook op is gegaan. Ook zijn de snelwegen inmiddels vrijgegeven, hoewel vooral in het noorden nog wel afval ligt op enkele toe- en afritten. Weggebruikers worden geadviseerd alert te blijven op rondslingerend boerenpuin op de snelwegen.