Boeren veroorzaken weer ongelukken, dumpen kankerverwekkende stof

Opnieuw hebben wilde acties van radicale veeboeren tot ongelukken geleid. Er werd in de nachtelijke uren mest en afval op het wegdek gedumpt. Op de A7 bij Midwolde ontstond daardoor om kwart voor drie een ongeluk met meerdere auto's. Het AD bericht dat "wonder boven wonder" niemand gewond is geraakt. Ook bij Frieschepalen vond een ongeluk plaats.