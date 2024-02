Boerenprotesten schudden Europa op

26 jan. 2024 - 8:22

Laten we vooral de markt het oplossen. Dat is zichtbaar bij het MKB, er zijn nog maar een paar witgoed winkels over, ketens als Harensche Smit, BCC, Scheer en Foppen, daarnaast Dixons, Halfords, Plentyparts, V&D, en ga zo maar door. Fysieke winkels verdwijnen uit het straatbeeld en de burger wordt afhankelijk van het internet om de spullen te kopen. Vooral doorgaan met saneren, dan blijft er weinig meer over, de mantra dat de markt alle problemen oplost, is onzin. Alle is geregeld in de politiek in het nadeel van de boeren en wat is de oplossing? Nog meer boeren wegsaneren, dat is laten verdwijnen of nog groter en groter. Nog meer afhankelijk van multinationals voor ons voedsel. Lijkt me niet echt een socialistisch principe om de kwetsbaren te beschermen, maar om de multinationals en grote boeren bedrijven te beschermen? Dat is toch juist neoliberaal?