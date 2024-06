Winston Churchill heeft ooit gezegd dat ons democratisch systeem het beste is van alle slechte systemen.

De partners van de boerenbruiloft vormen een non-homogeen mengsel van verschillende componenten, tendenties en wensen. Hiermee hebben ze samen een fragiele agenda opgesteld, een agenda die primair de aard, het gezicht en de dromen van elke partner apart weerspiegelt.

Hier en daar wordt gegooid, geknipt, gelijmd en gelapt, toch is het bijna zover: de voorbereidingen zijn in gang gezet voor de dag van boerenbruiloft, die een gespeelde bruiloft is en van oorsprong een carnavalstraditie.