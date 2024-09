Boeren zijn aan het lijntje gehouden maar dat is geen excuus om de kont tegen de krib te gooien

Boeren zijn ondernemers die terecht boos zijn op de overheid omdat die deze ondernemers te lang aan het lijntje heeft gehouden. Om te kunnen overleven weet elke ondernemer dat veranderende marktomstandigheden tot nadenken stemt over het overlevingsperspectief van zijn bedrijf. In die veranderende omstandigheden hebben de boeren te lang verwacht en gehoopt dat de overheid wel met concrete oplossingen voor hen zou komen met een beter verdienmodel voor hun onderneming en het borgen van een rendabel voortbestaan ervan.

Bij veel boeren is die financiële situatie niet goed. Begrijpelijk, want ze klagen al jaren dat hun verdiensten met alle noodzakelijke investeringen onvoldoende zijn om hun boerenbedrijf levensvatbaar te houden. Waarbij ook kritisch naar de supermarkten wordt gekeken die een te lage prijs betalen voor de ingekochte boerenproducten.

In het verleden zijn er al vele sectoren in Nederland verdwenen omdat de verdienmodellen in die sectoren om diverse redenen niet meer rendabel waren. Door innovaties, concurrentie, veroudering van productieprocessen en andere economische redenen.

Het kwartje van de waarschuwing van de Italiaan Mario Draghi aan de EU dat Europa inmiddels al een forse achterstand heeft op de economische slagkracht van de VS en China, is nog niet echt gevallen.

Te lang vasthouden aan wat ooit een bloeiende industrie of sector was is niet slim. Dat geldt voor alle ondernemingen en ondernemers. Dus ook voor boeren. Veranderende marktomstandigheden bijvoorbeeld door politieke opvattingen om welke redenen dan ook, of economische veranderingen, kan je als individuele ondernemer of sector nooit tegenhouden of voor zijn.