Boeren vergiftigen nu ook al ons drinkwater Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 90 keer bekeken • Bewaren

Het pfas-percentage neemt vooral in het westen toe.

Pfas, zo heeft Greenpeace onthuld, komt nu ook al uit de kraan. Vooral in het westen is het drinkwater er mee vergiftigd want het wordt daar voor een belangrijk gedeelte aan de oppervlakte gewonnen. Waar het uit de grond wordt opgepompt valt het nog wel mee want zulk water is vaak eeuwen oud en niet met pfas vervuild. Dat is nog geen reden om net als in veel andere landen kraanwater alleen maar te gebruiken om mee te wassen, maar geweldig voor je gezondheid is het ook niet.

Waar komt pfas vandaan? Deze stof een onderdeel van landbouwgiffen die door de boeren op hun land worden gespoten. Vervolgens komt het via de sloten in het milieu terecht. En nu dus wellicht nu ook bij U in de keuken.

Dit is toch wel het toppunt. Bij het minste of het geringste bestijgen boeren hun CO2-spuitende dieseltractoren om het snelverkeer stop te zetten en chaos te scheppen in onze steden. Ze doen dat niet in Nederland. Ook Brussel en Parijs hebben deze vernielzuchtige horden op bezoek gehad.

Boeren zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de stikstofcrisis. Ze gaan door met het vergiftigen van hun eigen bodems in de hoop daarmee ziektes en plagen tegen te gaan, die vervolgens na enige tijd resistent worden. En nu zit hun pfas in ons drinkwater.

De goeden niet te na gesproken.

In Denemarken is pfas al verboden. De rechtse fracties stellen Denemarken altijd ten voorbeeld. Ze zullen dus ongetwijfeld nu vooroplopen om meerderheden te organiseren voor een onmiddellijk en totaal verbod op het gebruik van pfas.

Wat de boeren betreft: opnieuw is gebleken dat met hen geen goed garen is te spinnen. Je moet niet met ze praten. Praten doen hun organisaties alleen maar om te rekken en af te zwakken. Je moet ze aanpakken. Dat doen ze met jou ook vanuit hun hoge tractor.

Lees wat het RIVM over pfas in het drinkwater te berde brengt hier.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten dicht zijn en Friesland zo’n schandelijke compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

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