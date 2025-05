Boeren intimideren demonstranten die protesteren tegen gifgebruik lelieteelt

Boeren zijn dinsdag met tientallen trekkers opgestoomd naar het gemeentehuis in Diever om demonstranten te intimideren die wilden protesteren tegen het gebruik van pesticiden in de lelieteelt. “Iedereen heeft het recht om te demonstreren, maar in dit geval is het zo dat de andere partij voorkomt dat mijn aanhang hier durft te komen”, aldus Rieuwert de Haan van Gifvrij Westerveld in het Dagblad van het Noorden.