‘Boeren hebben een geweldig perspectief als lasser of elektromonteur’

Het lukte de vertrokken minister van Landbouw Henk Staghouwer maar niet om een perspectiefbrief te schrijven over hoe het nu verder moet met de veeboeren. “Misschien zegt dat wel iets over hoe houdbaar het huidige systeem is”, dacht Druktemaker Pieter Derks. “Dat het gewoon niet te doen is om weer een lulverhaal te schrijven over emissiearme stalvloeren en schijtremmend veevoer zonder bij voorbaat al wanhopig te klinken.”

“Je zou kunnen zeggen dat hij zijn huiswerk juist heel goed gedaan heeft als het niet lukt om een perspectiefbrief te schrijven waar Farmers Defence Force heel enthousiast van wordt”, meent Derks. “Al zegt het ook iets over de creativiteit van zo’n minister, want op zich is er perspectief genoeg natuurlijk: tekorten in allerlei sectoren. Boeren hebben an sich geweldig perspectief als lasser of elektromonteur of bagage-afhandelaar op Schiphol.”