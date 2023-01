‘Boeren en klimaatactivisten zitten in dezelfde lekke schuit’

Druktemaker Ellen Deckwitz miste in de discussies over de actie van Extinction Rebellion wat de boeren en klimaatactivisten met elkaar gemeen hebben. “Namelijk dat ze de dupe zijn van dezelfde bestuurscultuur. Het is een bestuurscultuur waarin bijvoorbeeld een korte-termijnverstoring van de samenleving, zoals een demonstratie buiten het Malieveld, wel wordt aangepakt maar een lange-termijnverstoring van diezelfde samenleving, door zaken bijvoorbeeld veel te lang op hun beloop te laten, niet.”

“Als de afgelopen kabinetten eerder hadden geanticipeerd op zowel de stikstof- als de klimaatproblematiek, dan waren hele groepen burgers nu niet zo gefrustreerd geweest dat ze hun toevlucht zoeken in acties die verdergaan dan het omhoog houden van een verregend kartonnen bordje op een beblubberd grasveld. Zowel boeren als klimaatactivisten zijn het slachtoffer van reeksen kabinetten die decennialang de kop in het zand staken. Ze zijn de gedupeerden van een politieke top die grossierde in beloftes maar niet in daden.”