Boer mag 17.400 kalkoenen hebben, maar bij uitbraak vogelgriep bleek hij er opeens 24.000 te hebben

Een kalkoenhouder in Oisterwijk had veel meer kalkoenen dan hij volgens de vergunning mocht hebben. Dat kwam aan het licht toen zijn dieren vanwege een uitbraak van de vogelgriep werden afgemaakt. In plaats van de vergunde 17.400 had hij er 24.000, bericht het Brabants Dagblad.

Volgens de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant staat het desondanks nog niet vast dat er sprake is van een overtreding. De aantallen worden pas gecontroleerd als de kalkoenen tien weken oud zijn, en volgens de boer waren de dieren een week oud.

Tussen de eerste en tiende week zouden er dan 6.600 kalkoenen overlijden. Dat roept vragen op over het dierenwelzijn, vindt raadslid Casper Boot. “Dit zou betekenen dat 40 procent van de kalkoenen vóór week 10 zou komen te overlijden.”

Het BD schrijft:

“Volgens een rapport van Wakker Dier sterft in Nederland 6 tot 12 procent van de kalkoenen voordat zij naar het slachthuis gaan, een stuk minder dan de 40 procent die nodig zou zijn om de 7.000 extra kalkoenen te verklaren.”