Boeken van Ernest Hemingway voortaan voorzien van 'andere tijden'-waarschuwing • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 711 keer bekeken • bewaren

Uitgeverij Penguin voorziet nieuwe heruitgaven van Ernest Hemingway, alom beschouwd als een van de grootste schrijvers van de 20e eeuw, van een waarschuwende tekst, een zogeheten trigger warning. In de waarschuwing wordt uitgelegd dat Hemingway (1899-1961) leefde in een andere tijd waarin andere normen en waarden golden, onthult de Britse The Telegraph. De conservatieve krant laat een aantal critici aan het woord die in de gordijnen hangen als gevolg van het nieuwe beleid. Een van hen constateert dat boeken nu net zo behandeld worden als pakjes sigaretten waarop gezondheidswaarschuwingen staan.

In de verklaring stelt de uitgever het boek niet te willen censureren maar wel duidelijk te willen maken dat de heruitgave niet betekent dat wordt ingestemd met het taalgebruik en de culturele weergave van de schrijver. "Dit boek werd gepubliceerd in 1926 en toont de levenshoudingen uit die tijd." Het gaat om The Sun Also Rises, een boek waarin de lotgevallen worden verteld van een groep jonge Amerikanen die hun land achter zich hebben gelaten en door Europa trekken. Het is gebaseerd op de eigen ervaringen van Hemingway, die later onder meer aan de kant van de democraten vocht in de Spaanse Burgeroorlog. Ook een ander boek, Men Without Women, dat een verzameling korte verhalen is over onder meer stierenvechten, drugsgebruik, oorlog en abortus.

Professor Richard Bradford, een hoogleraar die een biografie over Hemingway schreef, stelt dat een dergelijke waarschuwing op z'n plaats is in een heruitgave van Hitler's Mein Kamp maar niet in meesterwerken als die van Hemingway. "Je zult in ieder gedicht of boek woorden kunnen vinden die tegen de borst stuiten van mensen die geobsedeerd zijn met zichzelf."