Boeing verliest wiel direct na opstijgen

Een angstaanjagend tafereel op het vliegveld van Tarente in het zuiden van Italië. Direct na het opstijgen verliest een Boeing een wiel dat op de startbaan stuitert en uit het zicht verdwijnt. Het ongeluk is op video vastgelegd.

Het toestel is een Dreamliner, een vrachtvliegtuig dat speciaal is ontworpen om goederen te vervoeren tussen Italië, de VS en Japan. Tijdens de coronapandemie werd het ingezet om beschermingsmateriaal snel te kunnen vervoeren. Dit betreffende vliegtuig was onderweg naar Charleston in de Verenigde Staten. Nadat het wiel afbrak vloog het vliegtuig door naar de VS, waar de piloot het toestel veilig aan de grond wist te zetten.