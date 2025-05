Boehoe voor de bühne: Yesilgöz' leugens over Gaza snoeihard doorgeprikt Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

VVD-leider Dilan Yesilgöz bedient zich van haar best ingestudeerde rechtse krokodillentranen in een video op Instagram. Daarin reageert ze verontwaardigd op het Instagram-account Cestmocro dat de uitslag van een GL-PvdA-motie in de Tweede Kamer laat zien waarin wordt opgeroepen direct onmiddellijk zorg te dragen voor humanitaire hulp in Gaza. De VVD is een van de partijen die tegen stemde. Boehoehoe, dat geeft natuurlijk een volstrekt vertekend beeld van de VVD die toch bekend staat om zijn medemenselijkheid en de Palestijnen een warm hart toedraagt. Of nee, toch niet.

Anyway, volgens Yesilgöz is in de linkse motie "de veiligheid van hulpverleners" niet gewaarborgd is. Iets wat op een of andere manier wel gebeurd in een alternatieve motie van de ChristenUnie, aldus Yesilgöz.

Die bewering wordt in de comments onder de video meteen van tafel geveegd door Michiel Servaes, directeur van Oxfam Novib. Die reageert met: