BN'ers slachten kip voor kijkcijfers Opinie • Vandaag

En het is weer zover. In televisieland is de creativiteit tot een nulpunt gedaald omwille van kijkcijfers en reclame-inkomsten. Zet daar een nijpend gebrek aan ethisch besef naast en je hebt de uitzending van SBS6-programma No Way Back VIPS, van 7 februari 2025.

In dit programma worden BN’ers uitgedaagd hun grenzen te verleggen en uit hun comfortzone te gaan. Hartstikke leuk natuurlijk als je ervan houdt, maar niet als dat ten koste gaat van een dier. In de uitzending van 7 februari j.l. is te zien hoe een kip die opgesloten zat in een klein vogelkooitje overhandigd wordt aan de deelnemers. Vervolgens wordt het dier twee dagen lang wiebelend en veelal scheef hangend meegezeuld. Dit is al een eerste overtreding van de wet: de onnodige stress en angst die de kip moet ondergaan omwille van de kijkcijfers.

Na bijna twee dagen onnodige kwelling is dan zover. Ray Klaassens geeft de instructies aan Dennis Weening en Tim Kimman voor het slachten van de kip. Niet alleen dieptrieste televisie, maar ook een overtreding van de wet. Een dier moet namelijk bedwelmd worden voor de slacht. Maar dat doen ze niet. Met een mes snijdt Tim de hals van de kip door, terwijl Dennis het dier in bedwang houdt. In doodsangst probeert de kip zich nog los te rukken, maar dat lukt natuurlijk niet. Dennis: “Het liefst eigenlijk had ik hem wel vrijgelaten. Maar ja, weet je, je gaat ook geen voedsel verspillen.”

Nou Dennis, een kip is in de basis helemaal geen voedsel; het is een dier, een individu met intrinsieke waarde, gevoelens, de wil om te leven, emoties, angst… moet ik nog even doorgaan?

Tim Kimman zegt dat een kip slachten hem helemaal niets doet. Dat is simpelweg zorgwekkend. Als het leed en doden van een individu, of dat nu een mens of een dier is, je helemaal niets doet, dan zegt dat iets over hoe je in het leven staat. En Dennis: leed vergelijken is ook nooit een goed idee. Leedconcurrentie nodigt uit om nooit een standpunt in te hoeven nemen, want er is altijd wel iets ergers te verzinnen.

Tot slot Isadee Jansen, Janice Blok en Tess Milne: waarom hebben jullie niks gezegd? Waarom hield je je mond toen dit arme dier twee dagen werd rond gesjouwd in dat veel te kleine kooitje? En waarom zei je niets op het moment van de slacht en ben je gewoon weglopen omdat je het niet wilde zien? Omdat je bang bent voor je eigen reactie, omdat je zo moe bent van de tocht… Ik kan dat echt niet begrijpen. En ik vind daar heel veel van.

De feiten op een rijtje? Na bijna twee dagen onnodige kwelling werd de kip op instructies van oud-commandant Ray Klaasens door Dennis Weening en Tim Kimman op een onwettige manier gedood. Het beeldmateriaal zou moeten worden opgevraagd om al het onnodige leed goed te kunnen zien. Want de programmamakers laten de doodsstrijd van het dier maar ten dele zien, al is het gespartel van de kip tijdens het doden duidelijk nog wel te zien in aflevering 7.

Dat deze kip voor dit commerciële amusementsprogramma moest lijden was natuurlijk geheel onnodig en diende al helemaal geen redelijk doel. Tenzij je zo verward bent dat je kijkcijfers scoren een redelijk doel vindt om een dier te kwellen – en daarmee je eigen populariteit op te krikken ten koste van een dier.

Om de zoveel tijd steekt dit dierenmisbruik de kop op. Zoals ook in het programma Echte meisjes in de jungle van RTL5. Ook daar moesten de deelnemers een kip slachten. En ook daar kwamen klachten over, tot Kamervragen aan toe. Negatieve aandacht is ook aandacht, lijken ze te denken. Alles voor de kijkcijfers