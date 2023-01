Blunderende Duitse minister van Defensie sneuvelt op Instagram-post Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 348 keer bekeken • bewaren

De Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht (SPD) is opgestapt na een reeks van blunders. De doorslag gaf een nieuwjaarsboodschap die ze op Instagram plaatste. Ze verklaarde daarin onder meer dat ze het afgelopen jaar door de Oekraïne-oorlog veel interessante ontmoetingen en ervaringen had gehad en leuke mensen had leren kennen. Ze trachtte zich nog te verdedigen met de constatering dat het haar privé-account betrof maar dat knullige excuus bleek onvoldoende. Ze zegt op te stappen omdat de voortdurende discussie "rond haar persoon" het werk in de weg begon te zitten.

De nieuwjaarsboodschap spande de kroon op een dramatisch jaar waarin Lambrecht als minister van Defensie de ene na de andere uitglijder maakte. Zo vloog ze met haar zoon na een werkbezoek in een helikopter op de kosten van defensie naar de Noord-Duitse badplaats Sylt. Ook hierbij stuntelde ze met Instagram: na een half jaar zwijgen over kwestie gaf ze toe dat zij de foto van haar zoon had gemaakt op het sociale medium. Inhoudelijk werd de SPD’er eveneens gezien als zwakste schakel binnen de Bondsregering, door haar weifelende houding en gebrekkige dossierkennis. De ‘brokkenminister’ stuurde, tot ontzetting van Duitslands bondgenoten, in eerste instantie vijfduizend gevechtshelmen naar Oekraïne. Pas tien maanden na het uitbreken van de oorlog kwamen de Duitse toezeggingen voor zware wapens op gang.

NRC constateert dat zelfs haar aftreden op een ongelukkig moment komt: