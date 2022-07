Blokkeerboeren snijden bevoorrading supermarkten af

4 jul. 2022 - 7:35

Een groot deel van de Nederlanders steunt deze acties. Het zou dus aardig zijn dee trekkers gewoon een paar dagen te laten staan. De samenleving is complex geworden en voor veel mensen is de relatie tussen eigen denken en handelen en de gevolgen daarvan niet helder meer. Als solidair met boeren betekent zelf niet eten dan worden die verbanden weer transparant. Er is sprake van veel overgewicht in Nederland dus we kunnen het hebben. En als de blokades van de Nederlandse boeren lang genoeg duren komt ook vanzelf een disscussie op gang om zonder deze boeren te produceren. Koop dan bij een lokale boer die wel met aandacht voor mens en milieu produceert. Kortom ik denk dat de acties van de boeren ook een enorme boost kunnen zijn voor een meer evenwichtige manier van denken over de plaats van de agrarische bedrijfstak in de samenleving. Lijkt mij winst.