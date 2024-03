Bloedige aanslag op bondgenoot Navalny in Litouwen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 56 keer bekeken • bewaren

De Russische dissident Leonid Volkov, die jarenlang een bondgenoot was van de vorige maand vermoorde Aleksej Navalny, is dinsdagavond bij zijn huis in Litouwen aangevallen. Een man sloeg een autoruit in en spoot traangas in de ogen van Volkov. Daarna sloeg hij met een hamer op de dissident in, meldt The Guardian.

Op beelden die na de aanval werden gepubliceerd, is te zien hoe het gezicht en de benen van Volkov onder het bloed zitten. De mensenrechtenactivist moest worden opgenomen in een ziekenhuis. “Hij heeft me vijftien keer op mijn been geslagen”, verklaart Volkov. “Het been is op de een of andere manier nog in orde, al doet het pijn om te lopen. Ik heb wel mijn arm gebroken.”