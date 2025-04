Blind voor Moskou Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 284 keer bekeken • bewaren

Ik schreef dit op en twijfelde of ik het wel moest publiceren. Want ik wil natuurlijk niet als complotdenker gezien worden (ok, er gaat nu een reeks reacties komen met 'kijk, Van Jole is een complotdenker') maar toen realiseerde ik me dat ik vast niet de enige ben met die vrees. En dat het misschien verklaart waarom er zo weinig over gesproken wordt. Dus daarom druk ik nu toch maar op de knop 'publiceren' rechtsboven in het scherm.

Vanochtend bij het ontwaken las ik het nieuws over de automobilist die in Vancouver op een menigte is ingereden. Negen doden en veel gewonden. Het eerste wat door mijn hoofd schoot was: er zijn maandag verkiezingen in Canada. Volgens de politie is die associatie niet terecht. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat het om terrorisme gaat.

Ik dacht er aan omdat er de laatste tijd vaker aanslagen gebeuren als er verkiezingen zijn. Het zijn geen aanslagen zoals we die kennen. Ze vinden plaats, zijn even nieuws en meestal horen we er daarna niet zoveel meer over. Ik googelde en was verbaasd over voorvallen die ik alweer vergeten was. Hoeveel van die auto-aanvallen zijn er alleen al in Duitsland geweest in pakweg de laatste vier maanden? 1, 2, 3, 4? Dat laatste. Met vele doden. En dan waren er in de aanloop naar de verkiezingen ook nog mesaanvallen. De dader is soms in mediatermen ‘verward’ maar in Duitsland en Engeland leven serieuze vermoedens dat er meer aan de hand is. Dat dergelijke aanslagen ook aangestuurd kunnen worden vanuit Rusland. Er zou gezocht worden naar kwetsbare personen die dan vervolgens aangezet worden tot dit soort daden. Op door Russen gebruikte Telegramkanalen wordt ook gewoon geld uitgeloofd voor dergelijke aanslagen. Dat klinkt bizar maar zo werkt het in de praktijk. Denk aan de golf van explosies met een criminele achtergrond die we in Nederland hebben, die worden ook via dat soort kanalen geregeld. Waarom zouden de Russen het niet op dezelfde manier doen?

Er is wellicht al jaren een verborgen oorlog aan de gang. Zonder dat we die als zodanig herkennen, laat staan benoemen. De gruwelijke bombardementen die Rusland in Syrië tien jaar geleden uitvoerde waren mede de oorzaak van de grote stroom oorlogsvluchtelingen die vervolgens in Europa tot politieke onrust leidde. In Duitsland spint de extreemrechtse AfD daar direct garen bij.

Islamisme en extreemrechts zijn twee krachten die de politiek de afgelopen 25 jaar domineren en elkaar versterken. Wilders, tot voor kort openlijk een fan van Poetin, dankt zijn populariteit voor een groot deel aan het feit dat hij bedreigd wordt door islamistische terroristen. Let op het verschil tussen 'islamistisch' en 'islamitisch'. Het scheelt maar twee letters maar is een wereld van verschil. Het eerste is een politieke stroming - islamisme - die religie als ideologie gebruikt, het tweede een persoonlijk geloof, net als de meeste andere religies. Dat onderscheid wordt in de media amper gemaakt en al helemaal niet door extreemrechts die hetzelfde doel heeft als islamisten: moslims en niet-moslims tegen elkaar opzetten.

Deze twee stromingen, extreemrechts en islamisme, wonnen rond de eeuwwisseling aan terrein met de aanslagen van 11 september 2001 als godsgeschenk. Dat was toevallig ook de tijd dat Poetin in Rusland aan de macht kwam. Ik bedoel ook echt toevallig want er is geen aantoonbaar verband tussen. Dat hoeft ook niet, de geschiedenis heeft zo zijn eigen methodes om zichzelf te bereiden. Maar het zou wel heel raar zijn als Poetin, het strategisch genie opgeleid door de KGB, die twee krachten niet zou gebruiken om zijn grootste vijand, de Westerse democratieën, te destabiliseren.

Maar wacht even, als Rusland achter dit soort daden zou zitten, dan zouden we dat toch wel weten? Dat dacht ik ook. Totdat Oekraïense onderzoeksjournalisten eind vorig jaar onthulden dat de jongste dochter van Poetin gewoon als student in Parijs woonde en er zelfs aan een carrière als dj werkte. Ik was het weer vergeten maar zag het deze week opnieuw voorbijkomen.

Het kost de Russen kennelijk niet zoveel moeite om iets te verbergen. Of we willen het gewoon niet weten. Dat is misschien waarschijnlijker, hoe gek het ook klinkt. De machtigste politicus in Den Haag, Geert Wilders, liep openlijk met een vriendschapsspeldje van het Kremlin rond nadat bleek dat Moskou achter het neerhalen van de MH17 zat, waarbij onder meer 196 Nederlanders om het leven kwamen. Hij is nog steeds de beste vrienden met de trouwste bondgenoten van Poetin.

Ook Omtzigt liet zich bij deze oorlogsramp voor het karretje van Moskou spannen. Niemand die er om maalt want de ophefmedia maken er geen punt van.