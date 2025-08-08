Blijft het kabinet ernstig zieke kinderen uit Gaza de toegang tot onze gezondheidszorg ontzeggen? Opinie • 08-08-2025 • leestijd 2 minuten • 1611 keer bekeken • bewaren

Nederland staat weer eens voor schandaal.

Het kabinet wil geen ernstig zieke of zwaar gewonde kinderen uit de Gazastrook naar Nederlandse ziekenhuizen halen. Minister Veldkamp - je kunt je er dat vrome smoeltje heel goed zelf bij voorstellen - geeft de voorkeur aan behandeling in de regio.

Behandeling in de regio.

Alsof artsen in Gaza patiëntjes vermoeiende, gevaarlijke en door bureaucraten gesaboteerde reizen naar Europa laten maken wanneer dat niet strikt noodzakelijk is. Maar nee, de minister houdt bijvoorbeeld onze kinderziekenhuizen en het brandwondencentrum in Beverwijk voor ze gesloten. Eenvandaag zond een reportage uit met schrijnende voorbeelden.

Verkeerde kleur. Verkeerde godsdienst. Dát zit er achter en niets anders. Laat je niets wijsmaken.

Dit is het meest trieste resultaat van deze donderdag en het werd al zo ontsierd door een commissiedebat met als voorzitter Aukje de Vries (VVD) die consequent zat te jachten en moeilijk te doen want - o o o het mocht allemaal eens langer duren dan gepland. Dit terwijl er niks anders op de agenda stond. Desnoods hadden ze er tot vrijdagmiddag over door kunnen gaan. Het onderwerp was er belangrijk genoeg voor. Ondanks het jaagsysteem kwam toch even de Nederlandse weigering om doodzieke Gazaanse patiënten op te vangen aan de orde. Zelfs sommige leden van de regeringspartijen wilden wat dat betreft over hun hart strijken. Maar Veldkamp hield de poot stijf. We kunnen medische hulp sturen eventueel maar voor het overige herhaalde hij de mantra opvang in de regio. En er is een brief aan de Tweede Kamer waarin gepraat wordt over Europees verband.

Paardenlul. Ik schrijf dit na rijp beraad en kalm overleg op.

Als het kabinet hardnekkig blijft moet er gewacht worden tot de Tweede Kamer rond Prinsjesdag weer aan het werk gaat. Dan kan het hele parlement per motie proberen het kabinet op andere gedachten te brengen.

Het is verbijsterend en schandelijk dat men überhaupt moet debatteren over hulp in noodsituaties als deze. Een dikke eeuw geleden ontvingen tienduizenden Nederlandse gezinnen uitgehongerde kinderen uit Wenen om een paar maanden aan te sterken. Dat was toen vanzelfsprekend. De regering verleende alle medewerking.

En nu dit. Over ernstig zieke en zwaar gewonde kinderen nota bene.

Blijft het kabinet hardnekkig, dan schijten alle ministers en staatssecretarissen zonder uitzondering op de driekleur. Dan hebben wij een bruine vlag

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten toch open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: reclame