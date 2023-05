Blijf daar niet zo lullig staan, kom erbij en sluit je aan • Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 224 keer bekeken • bewaren

Op Pinksterzaterdag was ik met de Grootouders voor het Klimaat op de A12 in Den Haag om te demonsteren tegen de overheid die ondanks al haar mooie verhalen toch doorgaat met het steunen van de fossiele industrie met vele miljarden euro’s. En het was een sprankelende inspirerende demonstratie. Honderden zittende bezetters aangemoedigd door vele duizenden supporters waaronder onze grootouders.

Elke keer als de bezetters benaderd werden door de politie, joelden de toeschouwers “You are not alone – You are not alone.” Zo om de tien minuten, als was het een ritueel, spoten de waterkanonnen een fikse regenbui over bezetters en op supporters die zich op de A12 bevonden. Niemand trok zich daar iets van aan. Velen droegen regenkleding en jonge vrouwen dansten in bikini onder de regenbui. Ik heb nog geprobeerd deze dansende vrouwen het liedje “Meieregen, meieregen, maak dat ik groter wordt” aan te leren maar ze kenden het lied niet. De grootouders kenden het lied wel maar die dansten niet in bikini onder deze ‘overheids-meiregen’.

Er was op een gegeven ogenblik ook geen scheiding meer tussen zittende bezetters en staande of ronddrentelende toeschouwers. Supporters stonden op de rijweg en als je je sterk en stoer genoeg voelde om te gaan zitten, dan ging je zitten en hoorde je bij de bezetters. Eigenlijk was het gewoon een vrolijke bijeenkomst van allemaal positief ingestelde mensen die hoopten en verwachtten dat acties als deze zullen bijdragen aan het ontstaan van een politiek draagvlak dat uiteindelijk zal en moet leiden tot een realistisch inzicht bij overheid en bedrijfsleven.

En dat gebeurt al. Het dagblad Trouw – voortgekomen uit het verzet in 40-45 – schreef op diezelfde Pinksterzaterdag dat Extinction Rebellion snel wint aan maatschappelijke steun. Stop fossiele subsidies, schrijven 130 organisaties waaronder het FNV, grote pensioenfondsen als ABP en PME, en de ASN bank. Ook een breed collectief van ‘Groene Kerken’ sluit zich hierbij aan en niet te vergeten een keur van Bekende Nederlanders. Die populariteit is zo groot omdat steeds meer mensen, mede dankzij dit soort acties, het klimaatprobleem onderkennen en omdat Extinction Rebellion consequent geweldloos is. Er wordt niet gescholden naar de politie en men gaat theatraal tegenstribbelend of charmant wandelend mee naar de “boevenwagen”.

De trein naar Amsterdam zat vol demonstranten, velen nog met het anarchisten- en vredesteken op de wangen. Ik kwam te zitten naast een trotse moeder die enthousiast vertelde over haar 20-jarige dochter die net een eigen zaak begonnen was. Toen ik vertelde dat ik die middag had gedemonstreerd reageerde ze afgemeten met: “Nou ja, ieder zijn ding”. Toen ik haar echter vertelde dat ook haar dochter als die straks 40 wordt, in grote problemen komt als aan de klimaatverslechtering geen halt toegeroepen wordt, veranderde haar instelling. Ik zie haar nog niet demonsteren, ik zie haar voortaan wel op verjaardagspartijen vertellen dat het zo niet verder kan. Uit mijn actieverleden weet ik dat verjaardagspartijen, bruiloften en gezelligheidsbijeenkomsten, uitgerekend plaatsen zijn waar publieke opinie ontstaat. Een oud-Hollands gezegde luidt “Zonder hoop vaart niemand wel”. En die hoop mogen we nu wel koesteren.