Black Panther Party pakt de wapens op tegen tiranniek Trump-regime

Het in Amerika vooral onder Republikeinen, maar ook bij veel Democraten geliefde tweede amendement van de Grondwet, geeft burgers de vrijheid om zichzelf te bewapenen. Dat is inmiddels uitgemond in een ware wapenwedloop van zwaarbewapende burgers wat de VS gelijk het enige land maakt waar vrijwel dagelijks massale schietpartijen zijn. Het amendement is ooit in het leven geroepen als veiligheidsmaatregel, om burgers in staat te stellen in het verweer te komen tegen een tirannieke overheid. Bijvoorbeeld het regime-Trump dat met fascistische stormtroepen Amerikaanse binnensteden onveilig maakt op jacht naar bruine mensen. De militante burgerrechtenorganisatie Black Panther Party maakt nu gebruik van dat voor veel Amerikanen heilige amendement om de gemeenschappen veilig te houden voor de tirannie van Trump.

Vorige week waren de Black Panthers aanwezig bij een anti-ICE demonstratie bij het stadhuis van Philadelphia. Niet te missen gewapend, gekleed in zwarte bomberjacks met het iconische panterlogo en baretten, kwamen ze opdagen naar aanleiding van de moord op de 37-jarige Renee Good door een ICE-agent in Minneapolis. Volgens de Panthers zou de dodelijke schietpartij niet zijn gebeurd als zij aanwezig waren geweest.

De groep zegt een voortzetting te zijn van de oorspronkelijke Black Panther Party die in 1966 werd opgericht door Huey P. Newton in Oakland. Net als de historische beweging streven zij naar gemeenschapsbescherming, hoewel voorzitter van de afdeling Philadelphia Paul Birdsong wel zegt dat de moderne versie "wat agressiever" is. De demonstranten eisen de opheffing van ICE en dat president Donald Trump en zijn regering verantwoordelijk worden gehouden voor het optreden van immigratiediensten.