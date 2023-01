Black Eyed Peas maakt Poolse PiS-partij pissig met pro-LHBTQ-statement

Homoseksualiteit is sinds 1932 legaal in Polen, maar LHBTQ’ers komen de laatste jaren steeds meer onder vuur te liggen als gevolg van het homofobe beleid van de zittende regering. Volgens een rapport van de Europese LHBTQ-emancipatieorganisatie ILGA is het met de homo- en transrechten in Polen het slechtst gesteld van de hele Europese Unie.

Black Eyed Peas was in Polen om 2023 in te luiden op een muziekfestival. Daar besloot de groep de armbanden te dragen uit solidariteit met de LHBTQ-gemeenschap in Polen. Al tijdens het optreden lieten leden van de PiS-partij via onder andere sociale media hun woede blijken over het statement. Black Eyed Peas voorman will.i.am reageerde daarop met de titel van de grootste hit van de groep: “Where is the love???”