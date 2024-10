Bizar, zelfs voor Trump: geen vragen maar 39 minuten lang een beetje heen en weer deinen op muziek Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 381 keer bekeken • bewaren

De oudste presidentskandidaat uit de geschiedenis van de Verenigde Staten lijkt nu zelf ook geen idee meer te hebben waar hij nu eigenlijk mee bezig is. Tijdens een zogenoemde town hall meeting, een bijeenkomst waarbij bezoekers de gelegenheid hebben om vragen te stellen, besloot Donald Trump al vrij vroeg in plaats van daadwerkelijk vragen te laten stellen, gewoon non-stop muziek te draaien en daarbij een beetje zweverig op het podium heen en weer te bewegen.

Het moet een zelfs voor zijn doen bizarre aanblik zijn geweest. Trump die in de voor de verkiezingen uiterst belangrijke staat Pennsylvania besloot alleen maar van links naar rechts te zwaaien in zijn kenmerkend slechtzittend pak met te lange rode stropdas. Daarbij draaide hij muziek variërend van Ave Maria tot het voor hem verboden Nothing Compares to You van Sinead O'Connor. Op de klanken van YMCA besloot gastvrouw en gouverneur van South Dakota Kristi Noem wat ongemakkelijk mee te dansen omdat zij ogenschijnlijk ook geen idee meer had wat ze nu precies moest doen. Ondertussen stond op de teleprompter de vraag of Trump "please" nog een paar vragen wilde beantwoorden.

Niets daarvan. Tijdens zijn danssessie merkte Trump tegen zijn medewerkers op dat niemand de zaal verliet. Ook niet waar, volgens The Washington Post besloot een groot aantal totaal verbouwereerde aanwezigen vroegtijdig de zaal te verlaten. Anders stonden verbaasd om zich heen te kijken en leken zich af te vragen hoe lang dit muziekfestijn nog zou gaan duren. Zeker twee mensen uit het publiek vielen tijdens het hele gebeuren flauw, waarop Trump vroeg of er nog iemand was die flauw wilde vallen omdat dit dan het moment was om dat te doen. Na 39 minuten plaatjes draaien stapte Trump weer van het podium af.

Republikeinen wringen zich ondertussen in bochten om het opmerkelijke gedrag van Trump goed te praten. Zo noemde campagnemedewerker Steven Cheung het "een ongekend feest der liefde" en herhaalde de leugen dat niemand uit het publiek weg wilde. Trumps tegenstander, vicepresident Kamala Harris vraagt zich ondertussen af of Trump mentaal wel in orde is. Ze is daarin niet de enige, al langer wordt er gespeculeerd over de verstandelijke vermogens van de bijna 80-jarige Trump, mogelijk veroorzaakt door beginnende dementie. Dat zou ook verklaren waarom zelfs voor zijn doen zijn uitspraken steeds incoherenter worden en zijn gedrag steeds onvoorspelbaarder.