Bizar: Mediabedrijf misbruikt telefoonverbod om 'non-skippable' reclame op schoolschermen te tonen

Op ruim driehonderd Nederlandse scholen hangen digitale reclameschermen die leerlingen dagelijks bestoken met commerciële boodschappen. Dat moet stoppen, vinden leerlingen die een petitie zijn gestart. De schermen zijn van mediabedrijven als Bauer Media, dat via zijn NextGen Media-netwerk maandelijks naar eigen zeggen 13,2 miljoen leerlingcontacten genereert. In eigen marketingmateriaal roemt het bedrijf daarbij openlijk de leerplicht: leerlingen zijn verplicht aanwezig en kunnen de reclame simpelweg niet overslaan.

In het marketingmateriaal van Bauer Media staan verkoopargumenten als:

"Scholen vormen een uitzondering: jongeren spenderen hier dagelijks 4,5 tot 6,5 uur in een vertrouwde, prikkelarme omgeving. Dit maakt school de perfecte plek voor impactvolle OOH-reclame die niet te skippen is."

en:

"Jongeren vinden steeds meer manieren om aan reclame te ontsnappen, wat het lastig maakt hun aandacht te trekken.] Scholen zijn een uitzondering: hier kunnen jongeren zich volledig richten op één ding. OOH-reclame op scholen is daarom krachtig, vertrouwd en – misschien nog wel het belangrijkste – non-skippable."

Schokkend is hoe het reclamebedrijf het telefoonverbod als een verdienmodel aanprijst. Die maatregel werd ingevoerd om leerlingen te beschermen tegen afleiding en commerciële prikkels, maar volgens Bauer Media biedt dat adverteerders juist een unieke kans: zonder telefoon zijn de eigen schermen de enige visuele prikkel in de ruimte.

Bram Leisink en Noah Reijnen zijn beiden leerlingen aan het Mondial College in Nijmegen, een van de scholen waar deze schermen hangen. Zij zijn de petitie gestart nadat de leerlingenraad op die school een voorstel schreef voor reclameverbod op school en op het marketingmateriaal van Bauer stuitte. Uit hun onderzoek bleek ook dat leerlingen, ouders en docenten nooit worden betrokken bij deze beslissingen. Schoolbesturen die contracten afsluiten met mediabedrijven zijn niet verplicht dit te melden, laat staan toestemming te vragen. Ouders zijn vaak niet eens op de hoogte. Dat moet anders, volgens Leisink en Reijnen.

Met de petitie willen zij er nu voor zorgen dat alle commerciële aanprijzingen verdwijnen van de digitale schermen. Andere mededelingen waarvoor de schermen ook worden gebruikt - denk aan loopbaanbegeleiding, informatie over vervolgopleidingen - kunnen uiteraard gewoon blijven. Leisink en Reijnen schrijven:

"Als scholen mediawijsheid en kritisch denken onderwijzen, maar tegelijkertijd fungeren als reclameplatform, is dat ongeloofwaardig. Een reclamevrije school kan die waarden ook uitdragen in de praktijk. [...] School blijft wat het hoort te zijn: een publieke voorziening voor onderwijs, niet een verkoopplatform voor de hoogste bieder."

Bij het verschijnen van dit artikel was de petitie ruim tweeduizend keer ondertekend.

