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Bizar: Keti Koti nog altijd geen vrije dag

Actueel
Vandaag
leestijd 1 minuten
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ANP-562465304

In Nederland zijn Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag vrije dagen, maar een (ultra)rechtse Kamermeerderheid verhindert nog altijd dat iedereen een vrij krijgt voor de herdenking/viering van de wettelijke afschaffing van de slavernij in Suriname op 1 juli.

Verscheidene bedrijven en organisaties zijn al een stuk verder, schrijft NRC. Onder meer Tony Chocolonely en Greenpeace maakten 1 juli een standaard vrije dag.

Directeur van Greenpeace Marieke Vellekoop neemt vrij op Keti Koti. Ze heeft de rest van de organisatie opgeroepen hetzelfde te doen. „Keti Koti is geen feestdag van een specifieke groep”, zegt ze, hij staat symbool voor een „cruciaal” deel van de Nederlandse geschiedenis. „Door medewerkers ruimte te geven om deze dag vrij te nemen, geven wij het slavernijverleden de erkenning en de reflectie die het wat ons betreft verdient.”

Tony Chocolonely wil met de vrije dag het bewustzijn over de Nederlandse slavernijgeschiedenis vergroten. “We moedigen onze collega’s aan om die dag naar de herdenking of het festival in het Oosterpark te gaan”, zegt Frits Snel van de chocoladeproducent tegen NRC. “Het is niet de bedoeling dat mensen de hele dag op het strand gaan liggen.”

Radiozender FunX en The Black Archives verzamelden in 2021 ruim 60.000 handtekeningen voor de erkenning van Keti Koti. Vorig jaar dienden PRO (destijds nog GroenLinks-PvdA), Volt, D66 en de Partij voor de Dieren een motie in om van Keti Koti een nationale herdenkings- en feestdag te maken.

Meer over:

actueel, keti koti, slavernijverleden, greenpeace
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