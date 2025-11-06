Bizar hoe de VVD de deur dichtgooit voor samenwerking met GroenLinks-PvdA

De VVD lijkt in Den Haag bezig met een merkwaardige herdefiniëring van het midden. Dilan Yeşilgöz, die twee jaar geleden nog graag met de PVV wilde regeren, maakt nu een afsplitsing van Forum voor Democratie salonfähig en bestempelt GroenLinks-PvdA als te “radicaal”. Dat is niet alleen politiek opportunistisch, maar ook historisch en bestuurlijk onzinnig.



Want laten we eerlijk zijn: in tientallen gemeenten en meerdere provincies werken de VVD, GroenLinks en de PvdA gewoon uitstekend samen. Neem Fryslân. Daar vormen we in de Provinciale Staten geen dogmatische tegenpolen, maar bondgenoten als het gaat om cruciale thema’s als duurzame infrastructuur, de Wadden, bereikbaarheid van het platteland en investeringen in innovatie. Samen met de VVD realiseren we beleid dat de provincie vooruithelpt — pragmatisch, oplossingsgericht en met oog voor mensen.



Het contrast met het Haagse toneel kan haast niet groter. Daar lijkt het politieke spel vooral te draaien om profilering, afbakening en het najagen van de volgende peiling. Terwijl de samenleving juist vraagt om bestuurders die samenwerken, niet om politici die elkaar uitsluiten.



Wat de VVD nu doet, is symbolisch voor de vervreemding tussen Haagse logica en lokaal bestuur. In de praktijk werkt het namelijk wél: VVD-wethouders en PvdA-wethouders die samen de woningbouw aanjagen. Gedeputeerden die over partijgrenzen heen het openbaar vervoer proberen te redden. En gemeenteraadsfracties die onderling vertrouwen opbouwen, omdat er simpelweg geen ruimte is voor ideologische schijngevechten.



Toch kiezen de landelijke liberalen ervoor om GroenLinks-PvdA te framen als extremistisch. Daarbij krijgen ze gretig hulp van een rechts mediaconglomeraat dat dag in, dag uit angstbeelden schetst over “links gevaar”. Het effect is dat samenwerking verdacht wordt gemaakt, terwijl de samenleving snakt naar stabiliteit, redelijkheid en vooruitgang.



De ironie is dat VVD’ers als Henk Kamp GroenLinks-PvdA wegzetten als “te radicaal”, maar tegelijkertijd geen moeite hebben met partijen die voortkomen uit Forum voor Democratie. Dat zegt alles over hoe ver de politieke rationaliteit in Den Haag is weggegleden.



Nederland is klaar met de loopgraven. Het land vraagt om bestuurders die elkaar durven opzoeken, die niet bang zijn voor nuance of samenwerking. En ja — dat kan zelfs met de VVD, mits die partij bereid is weer te denken in termen van verantwoordelijkheid in plaats van vijandbeelden.



De VVD mag van mij best rechts zijn, maar ze moet ophouden met doen alsof samenwerking met sociaal-democraten en progressieven een taboe is. In Fryslân bewijzen we dagelijks dat het anders kan.

