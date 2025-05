Bizar: Friedrich Merz krijgt geen meerderheid in de Bondsdag

Het leek een formaliteit. Dinsdag zou de Bondsdag Friedrich Merz in een stemming kiezen als nieuwe bondskanselier. Maar hoewel de nieuwe coalitie van de christendemocratische CDU/CSU en de sociaaldemocratische SPD een meerderheid heeft in het parlement, kreeg Merz geen meerderheid bij de geheime stemming.

NOS-correspondent Charlotte Waaijers analyseert : “Dit is een volledige verrassing. Omdat de stemming anoniem is, blijft onduidelijk wie binnen de coalitie tegen hem hebben gestemd. De grote vraag is uiteraard waarom ze dat hebben gedaan. En of ze nog van gedachte zullen veranderen.”

Franziska Brantner, leider van oppositiepartij De Groenen, vindt het zorgwekkend dat de nieuwe coalitie er niet eens in slaagt voldoende stemmen te regelen voor Merz. “We willen een regering die in staat is om in Duitsland en Europa tot zaken te komen. Deze situatie verzwakt niet alleen de toekomstige regering, maar ook ons ​​land en het vertrouwen in onze democratie.” De extreemrechtse AfD heeft al opgeroepen om nieuwe verkiezingen uit te schrijven.