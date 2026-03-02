Bizar: EU laat het opstellen van nieuwe privacyregels over aan de ex-lobbyist van Meta Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 261 keer bekeken • Bewaren

De Europese privacyregels die, het zal je niet verbazen, nogal omslachtig en weinig transparant zijn, moeten vereenvoudigd worden. De Europese Unie heeft in al haar wijsheid besloten de opdracht daarvoor toe te kennen aan Aura Salla. De Finse is sinds 2024 lid van het europarlement namens de conservatieve Nationale Coalitie Partij die deel uitmaakt van de christendemocratische fractie. Maar Salla was vooral van 2020 tot 2023 Public Policy Director en Head of EU Affairs voor Meta, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Facebook, Whatsapp en Instagram. Politico noemde haar 'de vrouw van Zuckerberg in Brussel'. Jarenlang was ze actief als lobbyiste om de privacyregels zo laks mogelijk te maken.

Sara Matthieu, Europarlementslid voor Groen, heeft grote vragen bij haar aanstelling. "Salla aan het hoofd van die vereenvoudigingsoperatie zetten ondergraaft het vertrouwen in de uitkomst ervan", zegt ze. Ook Yvan Verougstraete, die voor Les Engagés in het Europees Parlement zetelt, laat aan The Brussels Times weten dat de aanstelling van Salla om extra waakzaamheid vraagt. En enkele ngo's die het Europese lobbywerk onder de loep nemen, vragen onomwonden om haar uit haar nieuwe functie te ontzetten. (...) "De voorstellen die tot nu toe gedaan zijn, lijken eerder op een uitholling van de regels te wijzen", vreest Matthieu. Zo is er onder meer sprake van een engere interpretatie van het begrip 'persoonsgegevens' waardoor technologiebedrijven met meer persoonlijke data aan de slag zouden kunnen. Ook de regels inzake cookies en het tracken van internetgebruikers zouden soepeler worden en de implementatie van de AI Act die onder meer de regels rond gezichtsherkenning in de publieke ruimte vastlegt, wordt op de lange baan geschoven.

Voordat ze door Zuckerberg gerecruteerd werd, werkte ze ook al in de Europese Unie, onder meer als adviseur voor voormalig commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Haar vertrek naar het machtige Meta baarde toen al grote zorgen omdat ze goed bekend is met de ins en outs van de Europese politiek. Zuckerberg ziet de Europese Unie als een van de grootste obstakels voor het verder uitbreiden van zijn macht. Inmiddels is onder Trump, die ruime steun geniet van big tech, het vernietigen van de Europese Unie en de bijbehorende bescherming van burgers tot officieel beleid geworden.

Salla zegt tegen De Morgen zich van geen kwaad bewust te zijn.

In een reactie aan deze krant laat ze weten dat ze al sinds 20 februari 2023, toen ze met zwangerschapsverlof ging, niet meer voor Meta werkt en dat ze sindsdien ook geen enkele betaling, in welke vorm dan ook, ontving. "Ik heb geen lopende professionele activiteiten, geen financieel belang en geen persoonlijk belang dat een belangenvermenging vormt", klinkt het. Maar daar is niet iedereen van overtuigd. Ngo's als Corporate Europe Observatory, The Good Lobby en Transparency International EU wijzen er in hun open brief op dat Salla de voorbije jaren nog geregeld contact had met haar vorige werkgever. Ze halen twee lobbyvergaderingen aan; een in september 2024 en een andere in januari 2025.

In het verleden kwam Salla al eerder in opspraak wegens belangenverstrengeling. Toen ging het om aandelenbezit van bedrijven waar ze over moest beslissen.