Bizar: Commercieel directeur MVV ontslagen nadat lingeriefoto zonder haar toestemming werd verspreid

Voetbalclub MVV Maastricht heeft commercieel directeur Melina Luijendijk aan de kant geschoven omdat die geposeerd heeft in lingerie. Dat schrijft de gewezen bestuurder op LinkedIn. De foto, die zonder haar toestemming werd verspreid, offline halen was niet voldoende voor de klagers binnen de Limburgse club en dus moet Luijendijk al na vijf maanden het veld ruimen.

"De aanleiding is de foto gemaakt op een themafeest in privésfeer welke met mijn goedkeuring destijds openbaar is gemaakt. Deze is gevonden en vervolgens verspreid. Een enkeling heeft aangegeven de foto als ongepast te ervaren, uit hoofde van de functie die ik voor MVV uitoefende."