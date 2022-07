Bizar: banken verdienen miljarden aan coronanoodfonds

5 jul. 2022 - 9:08

Never Let a Serious Crisis Go To Waste - zo heet een boek van wetenschapshistorus Philip Mirowski uit 2013 (Verso Books, 495 p.) - één van de zeldzame werken die tegelijk een bijzonder leesbare introductie zijn óp hun brede onderwerp, en veel nieuwe facetten en historische details erover presenteren. Het laat-kapitalistische systeem profiteert op grootscheepse wijze van economische rampspoed. Dit gebeurt met demonisch sluwe retorische trucs, bijvoorbeeld, vormen van argumentatie die goed vallen bij politici. Laat duidelijk zijn: de grote depressie van 2008 en veel later nog, die is veroorzaakt door het malafide, morbide systeem zelf, niet door zomaar een ongelukkige speling van het lot. Een andere catastrofe, Hurricane Katrina in New Orleans in 2005, werd na haar eerste grote offensief in haar nasleep genadeloos uitgebuit via neoliberale praktijken. Dit is nu de vorm van exploitaitie die de Chicago School of Economics als strategie om winst te maken aanbeval, aan leergierige jonge economen. Ze werd alleen anders genoemd. Hiermee sleepten die professoren in Chicago diverse Nobelprijzen in de wacht (noot: die prijs voor Economie hoorde niet bij het oorspronkelijke programma van de Nobel-Stichting; hij komt van de Zweedse Rijksbank en draagt van origine een andere naam. De erven Nobel zijn er niet blij mee.)