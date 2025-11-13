Bittere deal: ABN AMRO koopt voormalige nationale investeringsbank Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 74 keer bekeken • bewaren

Ondertussen roept het bedrijfsleven om oprichting van een nieuwe.

Marguerite Bérard, bestuursvoorzitter van ABN AMRO, verscheen dezer dagen hier en daar in de media. Deze immigrante spreekt de taal niet en kondigde daarom in het Engels de overname aan voor bijna een miljard van de NIBC Bank in Den Haag. Dat geld gaat naar "Durfinvesteerder" Blackstone. Het zal niet de laatste overname zijn van ABN AMRO, dat zich sinds de kredietcrisis van 2008 niet meer op het overnamepad had bewogen.

Dit alles levert sommige mensen een bittere smaak in de mond op. De NIBC werd kort na de bevrijding door de staat opgericht als Maatschappij tot Financiering van Nationaal Herstel (Herstelbank). In 1971 werd de naam veranderd in het handzamer Nationale Investeringsbank.

Doel van de bank was het verstrekken van betaalbare leningen voor de lange termijn aan het bedrijfsleven allereerst voor het herstel van de oorlogsschade, weldra ook voor het ondernemen van nieuwe activiteiten die een lange adem behoefden. Op die manier heeft deze bank een belangrijke rol gespeeld bij de wederopbouw.

Tijdens de paarse kabinetten is de Nationale Investeringsbank de markt op gesmeten omdat het hebben van investeringsbanken met een grote deelname van de overheid niet meer van deze tijd was. Het bedrijf werd omgedoopt tot NIBC en ging in handen van investeerders een woelige tijd tegemoet tot Blackstone in 2021 de hele boedel oppikte in de hoop die na een paar jaar met winst te kunnen verkopen. Dat is nu blijkbaar gelukt.

Tegelijkertijd smeekt het bedrijfsleven om de oprichting van een Nationale Investeringsbank om de totale verbouwing die Nederland te wachten staat, mee te financieren. De hele Tweede Kamer heeft zich erachter geschaard. De kwestie van zo'n bank speelt gegarandeerd mee in het achterhoofd van Jetten en Bontenbal, die deze week met hun opstel over de toekomst van Nederland zijn begonnen.

Er moet nu dus geld bij elkaar worden gesprokkeld voor de heroprichting van een prachtbedrijf dat eerder voor een zak zilverlingen werd verkwanseld.

Net als de energiesector. Net als zoveel, tot aan de kraamzorg toe.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.