Binnen een halve eeuw is de wereld van links-rechts omgekeerd Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 226 keer bekeken • bewaren

Links, rechts, in de maat, anders ? Ja anders wordt de juffrouw kwaad, gaat het kinderliedje verder . Nou zal dat laatste wel meevallen maar dat links/rechts uit de maat zijn gaan lopen, is wel duidelijk .

Een voorbeeld : het is nu 40 jaar geleden dat in Den Haag 550.000 mensen demonstreerden tegen de kernwapens. Twee jaar later zetten 3.750.000 mensen hun handtekening onder een protestverklaring . Onder aanvoering van alle linkse en sociaalliberale partijen protesteerde Nederland voor de vrede. 60- en 70-plussers zullen zich dat nog goed herinneren.

Thans ijveren Nederlanders van alle leeftijden voor meer bewapening teneinde de mogelijke dreiging uit Rusland te weerstaan. Op zijn 80e verjaardag vertelde Roel van Duyn, oud-Provo en als tiener actief in de Ban de Bom beweging, dat hij nu pro-NAVO is. In zijn eind februari uitgekomen boek 'Schoonvader van Poetins geheim agent' pleit de ooit zo gedreven pacifist zelfs voor herinvoering van de militaire dienstplicht en de fabricage van meer atoomwapens.

De misdaden van Stalin werden tot eind jaren vijftig door linkse communisten ontkend en hij werd door hen geprezen als een groots staatsman. Thans worden de misdaden van Poetin door extreemrechtse partijen ontkend en wordt hij geprezen als groot staatsman.

In 1967, tijdens de Zesdaagse oorlog tussen Israël en de Palestijnen, stond heel Nederland, en met name het linkse deel, volledig achter Israël . De RAI stroomde vol met 15.000 sympathisanten en PvdA-leider Den Uyl verklaarde “in Israël is de democratie van het socialisme verwerkelijkt “. In Den Haag demonstreerden de jongeren van de PSP samen met Provo en de Socialistische Jeugd. Wie maar iets positiefs zei over de Palestijnen werd door de destijds vermaarde politiek commentator mr. G.B.J. Hiltermann uitgemaakt voor antisemiet .

Thans wordt Israël volledig gesteund door extreemrechtse partijen, worden door liberaal rechtse partijen vraagtekens gezet en zijn het vooral (linkse) jongeren die demonstreren voor het Palestijnse volk . (De oorlogsmisdaad van Hamas van 7 oktober wordt door alle groepen veroordeeld.)

Tenslotte : ook in de man/vrouw verhouding doen rechtse/conservatieve trends opgang. Mochten in de jaren '60 en '70 minderheidsgroepen en jongeren zich afzetten tégen de regentenmaatschappij en vóór vrouwenemancipatie, thans komt een anti-emancipatietrend naar voren.

Andrew Tate, oud-kickbokskampioen, influencer, miljonair, bezitter van een dozijn dure auto's, laat via social media weten dat vrouwen hun plaats moeten weten, dat mannen gewoon de baas moeten zijn, en dat vrouwen gedienstig moeten zijn, ook op seksueel gebied . Via Tik-Tok werd zijn boodschap 17 miljard keer bekeken. Onder jonge mannen is hij zeer populair .

Deze antifeministische boodschap past ook weer in een ander, uit de VS overgewaaid, idee van de tradwife. Tradwives zijn vrouwen die vertellen dat zij graag terug willen naar de oude positie van alleen maar een huisvrouw zijn die zorgt voor man en kinderen. Niet alleen dat ze dat zelf in de praktijk brengen en via social media laten zien hoe fit en zelfbewust ze eruitzien, samen met hun mannen propageren zij ook met enig succes deze houding.

Kortom, de emancipatie van minderheidsgroepen vrouwen en jongeren, zo hoopvol ingezet in de jaren '60 en '70 krijgt nu te maken met conservatieve tegenacties . Benieuwd hoe dat in Nederland beleefd wordt.