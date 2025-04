Bill Maher pruillipt omdat Larry David de spot met hem drijft vanwege bezoek aan Trump Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 278 keer bekeken • bewaren

Zelfbenoemde voorvechters van de vrijheid van meningsuiting blijken er opmerkelijk vaak toch moeite mee te hebben als anderen van dat recht gebruikmaken – zeker als die anderen dat doen ten koste van hen.

Jarenlang maakte komiek Bill Maher Donald Trump belachelijk. Zo vertelde de komiek keer op keer dat de president afstamde van een orang-oetan, waarna Trump dreigde om een rechtszaak aan te spannen. Na een recent bezoek aan de president is Maher echter als een blad aan de boom omgeslagen. Trump is opeens toch niet die idioot waarvoor hij hem altijd uitmaakte.

Trots vertelde Maher na afloop hoe Trump om zijn grappen moest lachen en een handtekening zette op een papiertje met alle beledigende opmerkingen die de president ooit over de komiek had gemaakt. “Alles wat ik verschrikkelijk aan hem vond, bleek er helemaal niet te zijn, in ieder geval niet op de avond dat ik bij hem was”, aldus de komiek die duidelijk onder de indruk was.

Mahers metamorfose is natuurlijk voer voor andere grappenmakers. De raakste reactie kwam van Larry David (bekend van onder meer Seinfeld en Curb Your Enthusiasm). Voor The New York Times schreef hij een stuk met de kop ‘My Dinner With Adolf’. Daarin beschrijft David hoe hij zelf reageerde op een uitnodiging voor een etentje met Hitler.

“Jarenlang was ik op de radio een uitgesproken criticaster van hem geweest. Ik had vrij aardig voorspeld wat hij zoal zou doen op weg naar het dictatorschap. Maar uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat haat ons nergens brengt. Ik wist dat ik zijn standpunten niet kon veranderen, maar we moeten met de andere kant praten – zelfs als die andere kant landen heeft geannexeerd en onuitsprekelijke misdaden tegen de menselijkheid heeft begaan.” David concludeert over Hitler dat “we uiteindelijk niet zo heel verschillend zijn”.

Nu Maher zelf eens het mikpunt is van grappen, reageert hij Trumpiaans. “Niemand heeft Trump meer bekritiseerd dan ik”, vindt de komiek. “Niemand hoeft mij de les te lezen over wie Trump is.” Het artikel van David doet hij af als “een soort belediging voor 6 miljoen dode joden”.