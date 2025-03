Bill Maher: 'Ik denk niet dat we ooit nog verkiezingen zullen hebben in de VS' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 381 keer bekeken • bewaren

Bill Maher vreest dat de Verenigde Staten misschien wel nooit meer verkiezingen zullen hebben. Dat zei de komiek en talkshowhost afgelopen weekend in gesprek met journalist Fareed Zakaria. Volgens Maher is de VS hard op weg naar “Trump forever”.

“Als je macht hebt, kun je meer macht krijgen. En nu hebben ze alle macht,” aldus Maher. “Dat is niet goed. Ik weet niet zeker of we ooit nog vrije verkiezingen zullen zien.’ Volgens Maher wees alles daar al op tijdens Trumps eerste presidentstermijn en vooral nadat die na het verlies tegen Joe Biden weigerde te erkennen dat hij inderdaad verloren had. Nog altijd geeft hij dat niet toe en hij heeft zich omringd met mensen die hetzelfde beweren.

“Deze termijn heeft hij alle mensen vervangen die hem de vorige keer hebben tegengewerkt en hen vervangen door loyalisten,” zegt Maher. Ook zegt hij dat de sektarische MAGA-beweging gelooft dat het haar “patriottische plicht is” om deze schijnversie van democratie voor elkaar te krijgen, koste wat het kost, ook als dat betekent dat werkelijk vrije verkiezingen worden afgeschaft.

Dat de MAGA-aanhang “Trump 2028” scandeert is volgens Maher een veeg teken. Hij wijst erop dat nooit eerder in de geschiedenis de aanhangers van een president hebben aangedrongen op een ongrondwettelijke derde termijn. Ook Trump zelf hint tijdens zijn bijeenkomsten geregeld op een langer verblijf in het Witte Huis dan wettelijk is toegestaan.

Hoewel de Amerikaanse grondwet niet toestaat dat een president zich na twee termijnen nog eens kandidaat te stellen, zijn er wel degelijk manieren binnen de wet om dat verbod te omzeilen. Ten eerste kan Trump proberen dat verbod simpelweg uit de grondwet te slopen. Om dat voor elkaar te krijgen moet een voorstel daartoe door driekwart van zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat worden goedgekeurd. De Republikeinen zijn inmiddels zo ver van het padje dat ze daar vermoedelijk mee instemmen, bij de Democraten wordt dat vooralsnog lastiger. Een andere manier is dat Trump het op een akkoordje sluit en een stroman-presidentskandidaat uitkiest waarbij hij zelf als vicepresident meelift. Wanneer die president wordt gekozen en vervolgens aftreedt, is Trump opnieuw president.