Bill Gates waarschuwt voor nieuwe Covid-variant: 'Het ergste kan nog komen'

De wereld loopt nog altijd het risico dat een nieuwe coronavariant de kop opsteekt die nog besmettelijker is en nog dodelijker dan de varianten die tot nu toe geweest zijn. Daarvoor waarschuwt Bill Gates, die al in 2015 aan de bel trek voor een pandemie als Covid-19 die onvermijdelijk was maar waar niet op werd geanticipeerd. Gates roept nu opnieuw op meer tijd en vooral geld te steken in het voorkomen van nieuwe pandemieën.

Volgens Gates is er meer dan vijf procent kans dat het ergste op Covid-gebied nog moet komen. ‘Het zou absurd zijn wanneer we niet naar deze tragedie kijken en, namens alle mensen op de wereld, de nodige investeringen doen,’ zei de miljardair-filantroop wiens nieuwe boek “Hoe we de volgende pandemie voorkomen” deze maand verschijnt. Gates stelt voor een speciale taskforce samen te stellen die de gezondheidssituatie wereldwijd monitort en pandemiebestrijding aanstuurt. Daarin moeten volgens Gates zowel virologen als analisten plaatsnemen.