Bijna iedereen ademt vergiftigde lucht in: 400.000 doden per jaar in Europa

Bijna iedereen in Europa – 98 procent van alle Europeanen – leeft op een plaats waar de lucht ernstig is vervuild. Dat blijkt uit een onderzoek van The Guardian . De richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voor fijnstof (maximaal 5 microgram per kubieke meter) worden bijna overal overschreden.

Bijna twee derde van de Europeanen woont op een plaats waar er meer dan twee keer zoveel dodelijk fijnstof in de lucht zit als de WHO aanvaardbaar acht. In Noord-Macedonië is ligt het fijnstofniveau zelfs zes keer hoger. In Nederland is geen enkele plaats waar de luchtkwaliteit in overeenstemming met de WHO-normen is, zo blijkt uit het kaartje van The Guardian.