Bijna alle Trump-complotfantasten verloren de verkiezingen

Republikeinse complotfantasten die ten onrechte geloven dat Donald Trump de presidentsverkiezingen in 2020 heeft gewonnen, hebben het ongekend slecht gedaan bij de verkiezingen afgelopen week. Op een na hebben ze allemaal verloren, schrijft The New York Times. Het betekent dat de Amerikaanse kiezers keihard hebben afgerekend met de rechtse extremisten die als lemmingen achter de voormalige president aanliepen.