BIJ1-raadslid kwam bijna nooit en stapte op, maar keert nu toch weer terug met eigen fractie

Michantely de Jong keert terug in de Rotterdamse gemeenteraad. De Jong zat eerder namens BIJ1 in de raad, al kwam ze vrijwel nooit opdagen. Eerder dit jaar besloot ze haar zetel af te staan, zo liet ze weten met een briefje van drie zinnen. Nu heeft De Jong besloten toch weer in de raad plaats te nemen, maar dan met een eigen fractie. Dat betekent dat de Rotterdamse fractie van BIJ1 gehalveerd wordt.