Bij1 moddert voort: Rotterdamse raadsleden al maanden afwezig

De twee raadsleden van Bij1 in Rotterdam zijn al maanden afwezig. Dat meldt het AD. Na een veelbelovende start van de nieuwe partij, werd het al gauw oorverdovend stil. Volgens de raadsleden zelf zijn ze in het begin ‘veel te hard van stapel gelopen’.

Het AD schrijft:

Vol vuur begonnen de twee BIJ1-raadsleden vorig jaar in Rotterdam, met felle uitspraken over het woonbeleid en de politie. Maar inmiddels is het stil. Sinds november vorig jaar waren de twee raadsleden maar bij één raadsvergadering allebei aanwezig. Michantely de Jong miste wegens ziekte acht van de laatste dertien raadsvergaderingen volledig en vier gedeeltelijk, Mieke Megawati ontbrak bij de laatste zes raadsvergaderingen. Sinds maart diende de fractie geen enkele motie of schriftelijke vraag meer in.

Volgens een fractiemedewerker die nu het woord voert omdat de twee raadsleden “niet voldoende hersteld zijn”, heeft de afwezigheid van het tweetal te maken met frustratie en vermoeidheid omdat “dingen in het stadhuis anders gaan dan je dacht, dat dingen lang niet zo snel lukken als je hoopte”.

De afwezigheid in de Rotterdamse gemeenteraad betekent een nieuw probleem voor Bij1. Eerder al splitsten de beide raadsleden in Amsterdam zich af van de landelijke partij na maandenlange interne ruzies. Kort erop liet partijleider Sylvana Simons weten bij na de Kamerverkiezingen in november niet meer terug te keren.

De Rotterdamse raadsleden zijn wel van plan terug te keren, hoewel op dit moment bij lange na niet duidelijk is of het vertrek van Sylvana Simons ook het einde van de partij betekent. In de peilingen stond Bij1 ook voor het aangekondigde vertrek van Simons al op 0 Kamerzetels. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in oktober 2024.